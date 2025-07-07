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ثقافة وفنون

ليلى علوي بمنطقة الحزام الأخضر لاستكمال تصوير فيلم "ابن مين فيهم"

ليلي علوي
ليلي علوي

تستكمل الفنانة ليلى علوي وأسرة فيلمها الجديد ابن مين فيهم تصوير عدد من المشاهد الخارجية بمنطقة الحزام الأخضر.

وتشهد أحداث فيلم “ابن مين فيهم” قصة حب بين بطليه؛ ليلي علوي وبيومي فؤاد، بعد رحلة من العداء والصراعات داخل المحاكم.

يلعب بيومي فؤاد  شخصية “رشدي” وهو رجل أعمال ثري ولكنه مستهتر، يتسم بحياة فوضوية قائمة على تعدد العلاقات والزواج المتكرر، دون أي التزام حقيقي تجاه من حوله، يعيش رشدي حياته بتلقائية وأنانية حتى يجد نفسه في مواجهة غير متوقعة مع المحامية الصارمة التي تلعب دورها الفنانة ليلي علوى.
 

أبطال فيلم ابن مين فيهم 

 

يشارك في العمل بجانب ليلي علوي وبيومى فؤاد كل من الفنان الشاب أحمد عصام السيد، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.

 الفيلم من تأليف لؤي السيد، ومن إنتاج ڤوكس ستوديوز، وإخراج هشام فتحي.

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ليلي علوي ابن مين فيهم بيومي فؤاد فيلم ابن مين فيهم

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