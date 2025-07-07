بعد اعتذارها للفنانة الدنماركية، تشكيلي فرنسي يتهم مها الصغير بسرقة أعماله

اتهم الفنان الفرنسي Seaty الإعلامية مها الصغير بسرقة أعماله الفنية والادعاء بملكيتها خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني شهير على قناة ON E. وأعرب Seaty عن صدمته الكبيرة فور استيقاظه على مئات الرسائل التي تنبهه إلى الواقعة.

أوضح Seaty عبر حسابه الرسمي أن الإعلامية مها الصغير زعمت أنها صاحبة أعماله الفنية "Dwarka" و"Kigali" و"Bushido"، وهي لوحات أنجزها منذ عام 2017، والأسوأ من ذلك، أن الفقرة التلفزيونية التي عُرضت ضمن برنامج تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أظهرت بوضوح اللوحات وهي تحمل توقيع الفنان الأصلي، بالإضافة إلى عرض الصورة الأصلية المتوفرة على صفحته الرسمية على إنستجرام.

وأكد Seaty أن هذه الادعاءات عُرضت على شاشة عملاقة أمام ملايين المشاهدين، دون أي إشارة إليه أو احترام لجهده الفني، أو حتى لأعمال فنانين موهوبين آخرين.

وعبر الفنان الفرنسي عن استيائه الشديد من هذا التصرف، واصفًا إياه بـ"السرقة العلنية" و"الوقاحة" التي تمت "دون أي ندم"، خاصة في عام 2025 حيث يمكن التحقق من أي معلومات "ببضع نقرات فقط".

وأكد أن هذا السلوك "غير مقبول إطلاقًا" بعد سنوات من الجهد، والفشل، والبحث، والطاقة الإبداعية التي بذلها في أعماله.

اختتم Seaty بيانه بتوجيه شكر خاص لجميع متابعيه وداعميه في مصر وخارجها، معربًا عن امتنانه العميق لرسائل الدعم والحب التي وصفها بـ"اللا تُحصى". وأكد أنه سيبذل قصارى جهده للرد على جميع الرسائل، مشيرًا إلى أنه سيتحدث إلى وسائل الإعلام في الوقت المناسب للكشف عن المزيد من التفاصيل.

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