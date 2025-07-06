الأحد 06 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أبطال فيلم "أحمد وأحمد " يصلون الرياض لحضور العرض الأول للعمل بالسينمات السعودية

احمد واحمد
احمد واحمد

وصل أبطال فيلم “أحمد وأحمد”، مدينة الرياض لحضور العرض الخاص للعمل بأحد السينمات الشهيرة هناك، حيث سوف يقام الحفل غدًا الإثنين وسط حضور مكثف من وسائل الإعلام السعودية.

 

بعدها يسافر فريق عمل الفيلم إلى دبي لحضور العرض الاول للفيلم هناك، حيث ينطلق في عدد من الدول العربية بالتزامن مع عرضه بسينمات القاهرة.

 

وأقيم العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، يوم الثلاثاء الماضي، بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من وسائل الإعلام، والنجوم الذين ساندوا أبطال الفيلم ووجهوا لهم التهاني بعرض الفيلم 

 

فيلم أحمد وأحمد بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، رشدي الشامي، ومن تأليف أحمد درويش وإخراج أحمد نادر جلال، ودارت الأحداث حول عودة أحمد إلى مصر للاستقرار بعد سنوات من الغربة، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب عمه أحمد في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر عمه الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.

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أحمد وأحمد أحمد السقا أبطال فيلم أحمد وأحمد

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