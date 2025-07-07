أخبار الاقتصاد اليوم: تعطل خدمات الإنترنت جزئيا وعطل يضرب شبكات الاتصالات جراء حريق رمسيس.. ارتفاع سعر الفراخ والبيض.. البورصة تربح مليار جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قالت الشركة المصرية للاتصالات فى بيان رسمى إنه يجري حاليًا السيطرة على الحريق الذي اندلع عصر اليوم بسنترال رمسيس بوسط المدينة بمعاونة قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء الذين بدأوا في التعامل مع الحريق فور اندلاعه.

وقالت الشركة أن بعض خدمات الاتصالات قد تأثرت بشكل جزئي جراء الحريق، وأنه سيتم حصر جميع الخدمات التي تأثرت فور الانتهاء من عمليات إخماد النيران، وأن الفرق الفنية ستباشر أعمالها لضمان عودة الخدمات للعمل بشكل كامل في أسرع وقت.

وأشارت الشركة إلى أن قيادات الشركة انتقلت لموقع الحريق منذ اللحظات الأولى لمتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة مع جميع الجهات المعنية.





أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

وارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض ارتفاعات تراوحت بين جنيه و4 جنيهات، مقابل استقرار سعر كرتونة البيض البلدي.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 117 جنيها و121 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 119 إلى 124 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 120 إلى 125 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 122 إلى 127 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 96 جنيها إلى 97 جنيها.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 98 جنيهًا إلى 100 جنيه.

حريق سنترال رمسيس، يبحث العديد من المستخدمين عبر الإنترنت عن أسباب تأثر خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذى شهده سنترال رمسيس.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز أسباب تأثر الخدمات نتيجة الحريق الذى ضرب سنترال رمسيس:

أسباب تأثر الخدمات نتيجة الحريق

يرجع السبب الرئيسي لتأثر الخدمات بالعديد من المناطق الغير مرتبطة بشكل مباشر مع سنترال رمسيس نتيجة أن سنترال رمسيس هو أحد السنترالات المركزية التى تغذى العديد من شبكات الاتصالات بالعديد من المناطق وهو السبب الرئيسي لهذا التأثر الواسع رغم عدم وجود ارتباط مباشر بينهم وبين سنترال رمسيس.

وشهدت خدمات الاتصالات عبر شبكات المحمول تأثرا كبيرا داخل القاهرة الكبري حيث تأثرت خدمات المكالمات الصوتية بين كل شبكة والشبكات الأخرى بينما استمرت خدمات الاتصالات بين مستخدمى الشبكة نفسها مستقرة.

كما شهدت خدمات الإنترنت الأرضى تأثرا بمعظم أنحاء القاهرة الكبرى فى حين أكدت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات أنه يجرى التعامل فى الوقت الراهن لاحتواء آثار العطل الذى أصاب خدمات الاتصالات والإنترنت فى العديد من المناطق وإعادة الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

ويتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف نتيجة الحريق الذى ضرب سنترال رمسيس، كما توجه المهندس محمد نصر الدين، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إلى موقع الحريق مع عدد من قيادات الشركة، لمتابعة تطورات الموقف والأضرار المتوقعة.

فى أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتم متابعة الموقف الراهن أولا بأول مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة.

ويبحث الكثير من المستخدمين عبر الانترنت فى مصر حاليا عن تاريخ سنترال رمسيس الذى شهد حريقا اليوم، حيث لا يعرف الكثيرون عن المبنى التاريخى للسنترال، وخلال السطور التالية نستعرض تاريخ سنترال رمسيس.



حريق سنترال رمسيس، اشتكى عدد كبير من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل شبكات الاتصالات في مصر، وذلك بعد الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس اليوم الإثنين، وسادت حالة من الغضب ضد شركات الاتصالات وسط نداءات للتدخل العاجل من الحكومة.

وتصدر تريند "سنترال رمسيس" مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحريق الكبير الذي اندلع بداخله مساء اليوم، وسط العديد من المنشورات التي كشفت عن انقطاع خدمات الإنترنت في بعض المناطق لشبكات الاتصالات الأربعة "orange، وetisalat اتصالات، والمصرية للاتصالات we، والاتصالات في المناطق الأخرى، وسط غياب خطط بديلة مثل شبكات اتصالات مؤقتة.

وكشف عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عبر منشورات متخصصة أن حريق سنترال رمسيس أثر على سنترالات رئيسية كانت تعمل كنقاط اتصال حيوية للشبكات الأربع، مشيرين إلى تأخر عودتها بشكل طبيعي.





اشتكي العديد من مستخدمي تطبيق إنستاباي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من عطل مؤقت تقني، منذ قليل، في التطبيق لدى عدد كبير من المستخدمين في مصر، بعد دقائق من اندلاع حريق في سنترال رمسيس.

وبدأ العديد من مستخدمي التطبيق في كتابة تعليقات استفسارية حول علاقة الحادث بالبرنامج، حيث تلقت الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي على الفيس بوك تساؤلات العملاء، فيما لم تشهد الردود توضيحا رسميا من المسئولين عن التطبيق بذلك الشأن حتى الآن.

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، إغلاق شارع رمسيس بوسط البلد مؤقتا لحين انتهاء أعمال السيطرة على حريق سنترال رمسيس، كما تمت أعمال فصل الكهرباء والغاز عن المبنى

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة، ودفع الجهات المعنية إلى رفع حالة الطوارئ القصوى.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ 4 موظفين علقوا داخل مكاتب مغلقة نتيجة انتشار النيران والدخان، بينما استمرت جهود الإطفاء في مكافحة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي طوابق المبنى.

بنك إسرائيل يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5%

قرر البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية عشرة على التوالي، عند 4.5%، مما يمنح ارتفاعا حديثا في قيمة الشيكل المزيد من الوقت لإبطاء التضخم، وتمهيد الطريق لخفض تكاليف الاقتراض، وأبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة الأساسي.

وأدى إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف إطلاق النار الشهر الماضي - الذي أنهى حربا قصيرة بين إسرائيل وإيران- إلى ارتفاع قيمة الشيكل، وبلغ الشيكل الأسبوع الماضي أعلى مستوياته مقابل الدولار في ثلاث سنوات، متجاوزا الانخفاضات التي شهدها عقب محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إصلاح القضاء، وهجمات حماس في 7 أكتوبر، والتي أشعلت حربا مستمرة منذ 21 شهرا.

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق من اليوم الإثنين، أنه باع 273 مليون دولار في يونيو للدفاع عن العملة المحلية، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 18 شهرًا التي تُفعّل فيها إسرائيل خطة تدخل بعد 7 أكتوبر تهدف إلى "الحد من التقلبات في سعر صرف الشيكل".

وصرح محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، الشهر الماضي بأن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستسترشد بالتوازن بين ارتفاع قيمة الشيكل -المتوقع أن يُخفف الضغوط التضخمية- ونقص العمالة الناجم عن عدد العاملين الذين يخدمون كجنود احتياط في الجيش- مما يهدد بارتفاع الأسعار، ويبلغ معدل التضخم السنوي في إسرائيل حاليًا 3.1%، وهو أعلى من النطاق الرسمي المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.

تكشف شركة آبل فى شهر سبتمبر المقبل عن أحدث هواتفها هاتف آيفون 17 برو ماكس حتى الآن، حيث تشير التسريبات جديدة إلى أن الهاتف سوف يتضمن بطارية بسعة هائلة وتغييرا جوهريا فى الشكل الخاص بالهاتف، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف آيفون المتوقعة.

أشارت التسريبات إلى أن هاتف آيفون 17 برو ماكس سيحتوي على بطارية تقترب من 5000 مللي أمبير/ساعة، وهو اكبر سعة من نظيره الحالى آيفون 160برو ماكس الذي جاء بسعة بطارية 4,676 ملل أمبير/ساعة مع العلم أن الهاتف الجديد سيكون أكثر سمكًا وثقلًا من سابقه ويبدو لاحتوائه على بطارية أكبر مع تحسين البرامج في نظام التشغيل iOS 26، وكفاءة شريحة A19 Pro، وإدارة طاقة الشاشة.

كما أنه من أبرز التسريبات الجديدة بشأن هواتف آيفون 17 برو ماكس، هي سرعة الشحن اللاسلكي «Magsafe» كما ستعود آبل إلى تصنيع هيكل الهواتف من الألومنيوم مرة أخرى.

كما تشير التسريبات إلى أن حجم شاشة آيفون 17 برو ماكس سيصل إلى 6.86 بوصة ومن المتوقع تزويد جميع هواتف الفئة الجديدة بمعدل تحديث 120 هرتز، مع كاميرا سيلفي مُحسنة بدقة 24 ميجابكسل، ومعالج A19 الجديد.

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، عن أن أسعار عدد من منتجات شوكولاتة كادبوري شهدت زيادات جديدة.

وتراوحت الزيادات في سعر شوكولاتة كادبوري من 5 إلى 10 جنيهات، حسب وزن العبوة.

وأضاف المنوفي أنه بدأت بعض المنافذ في تطبيق الأسعار المحدثة تدريجيًا، وجاءت الزيادات في أسعار شوكولاته كادبوري؛ على النحو التالي:

ارتفع سعر كادبوري بابلي وزن 28 جرامًا من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

ارتفع سعر كادبوري وزن 30 جرامًا من 30 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

ارتفع سعر كادبوري وزن 50 جرامًا من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

ارتفع سعر كادبوري وزن 90 جرامًا من 80 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين. وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.354 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 33037 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 41165 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 14837 نقطة.



وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13652 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3478 نقطة

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 79.9 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 68 جنيهًا إلى 130 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 119.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 66 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 102 جنيه إلى 103 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

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