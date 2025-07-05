هل يمكن تحويل الأموال من أبلكيشن بنك مصر إلى إنستاباي؟

يبحث العديد من العملاء عن إمكانية تحويل الأموال من ابلكيشن اونلاين في بنك مصر إلى رقم في انستاباي والخطوات اللازمة لذلك.

وقال مسئولو تطبيق انستاباي إنه يمكن التحويل لأى عميل فى اي بنك داخل مصر، ويتم تنفيذ التحويل لحظيا فى أى وقت، وخلال الأجازات والعطلات الرسمية.

حيث يتم إضافة المستفيد كالمعتاد عن طريق اختيار نوع التحويل خارج بنك مصر، واختيار العملة بالجنية المصري.

واختيار تحويل إلى (حساب، بطاقة، محفظة، عنوان دفع الكتروني ( IPA)، ورقم تليفون لعميل لديه عنوان دفع IPA.

ثم يتم تحديد المبلغ واختيار التحويل اللحظي والتأكد من التحويل وكتابة ال OTP من خلال برنامج Soft token لأتمام التحويل.

ومن جانب آخر يتسائل الكثيرين عملاء البنوك عن كيفية التصرف حال تغيير الهاتف الخاص بهم وفقدانهم عنوان الدفع اللحظي IPA لتطبيق إنستاباي.

وأوضح مسئولو التطبيق أنه في حالة فقدان ونسيان عنوان الدفع اللحظي IPA فإنه يتم اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على حساب جديد (new account)

- إعادة تسجيل IPA جديد:

- اختار البنك.

- ادخال ١٦ رقم البطاقة والرقم السري الخاصين بهما.

. اختيار جديد.

اذا قام العميل باختيار حساب جديد:

- سوف يمسح جميع الحسابات المسجلة مسبقًا.

- على العميل اختيار IPA جديد مختلف عن السابق.

- سوف يكون IPN PIN كالقديم.

معنى IPA في تطبيق إ نستاباي

وفي سياق متصل يتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا.

وكشف مسئولو تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي و/أو IPA”: هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay ويكون عبارة عن اسم يختاره المستخدم “@instapay” مثل “Name@instapay”، ويتم استخدام عنوان الدفع اللحظي في تبادل المعاملات المالية.

وفي سياق متصل يتساءل الكثير من عملاء البنوك حول إمكانية تحويل الأموال من المحافظ الإلكترونية إلى خدمة إنستاباي.

وأوضح مسئولو تطبيق انستاباي أنه في حالة وجود حساب بنكي أو بطاقة ميزة مسبقة الدفع، يمكن للعملاء التحويل لأي بنك مشترك في الخدمة أو لأي محفظة إلكترونية، لكن لا يمكن التحويل من أي محفظة الكترونية لحساب بنكي.

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