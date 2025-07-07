وصول محافظ القاهرة إلى موقع حريق سنترال رمسيس

وصل منذ قليل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة موقع حريق سنترال رمسيس لتفقد أعمال إطفاء الحريق الذي اندلع في المبنى.

وأصيب بعض الموظفين داخل مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، بحالة من الهلع والذعر إثر اندلاع حريق مفاجئ فى المبنى، وحاول بعضهم القفز من النوافذ هربا من النيران التي انتشرت بشكل سريع فى بعض الحجرات والمكاتب.

وشهدت منذ قليل، منطقة وسط القاهرة، تصاعد الأدخنة إثر اندلاع حريق في سنترال رمسيس، وعلى الفور جرى إخطار الحماية المدنية وإخلاء المبنى من المتواجدين بداخله.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع حريق سنترال رمسيس، لمكافحة ألسنة اللهب وإخماد الحريق ومنع خطر الامتداد.

حريق فى سنترال رمسيس.. وتصاعد الأدخنة في سماء وسط العاصمة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سنترال رمسيس ، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بفرق الإنقاذ و6 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

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