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اقتصاد

المصرية للاتصالات: تعطل بعض الخدمات جزئيا جراء حريق رمسيس

سنترال رمسيس،فيتو
سنترال رمسيس،فيتو

قالت الشركة المصرية للاتصالات فى بيان رسمى إنه يجري حاليًا السيطرة على الحريق الذي اندلع عصر اليوم بسنترال رمسيس بوسط المدينة بمعاونة قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء الذين بدأوا في التعامل مع الحريق فور اندلاعه.

تأثر الخدمات بشكل جزئي 

وقالت الشركة أن بعض خدمات الاتصالات قد تأثرت بشكل جزئي جراء الحريق، وأنه سيتم حصر جميع الخدمات التي تأثرت فور الانتهاء من عمليات اخماد النيران، وأن الفرق الفنية ستباشر أعمالها لضمان عودة الخدمات للعمل بشكل كامل في أسرع وقت.

وأشارت الشركة إلى أن قيادات الشركة انتقلت لموقع الحريق منذ اللحظات الأولى لمتابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة مع جميع الجهات المعنية.

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