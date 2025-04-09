تراجع كبير في الشيكل الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الأسواق المالية الإسرائيلية شهدت تراجعا ملحوظ في قيمة العملة المحلية وأداء البورصة، متأثرة بموجة التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

الشيكل الإسرائيلي يتراجع مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية

وانخفضت قيمة الشيكل اليوم الأربعاء أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 1%، مسجلا حوالي 3.82 شيكل للدولار الواحد. كما تراجع أمام اليورو بنسبة تقترب من 2% ليصل إلى 4.22 شيكل في التعاملات الصباحية.



وعلى صعيد البورصة، سجل المؤشر الرئيسي "تا-125" انخفاضا بنسبة 1%، بينما هبط مؤشر الشركات الكبرى "تا-35" بنسبة 0.9%. وتراجع مؤشر "تا-90" الذي يضم الشركات ذات القيمة السوقية العالية بنسبة 1.3%، كما انخفض مؤشر قطاع التأمين والخدمات المالية بنسبة 1%.

ويعكس هذا الأداء السلبي موجة انخفاض شملت الأسواق الآسيوية والأوروبية، بعد أن شهدت البورصات الأمريكية تراجعًا ملحوظًا يوم الثلاثاء الماضي.

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