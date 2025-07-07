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اقتصاد

تعطل خدمات تطبيق إنستاباي، هل حريق سنترال رمسيس السبب؟

انستاباي
انستاباي

اشتكي العديد من مستخدمي تطبيق إنستاباي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من عطل مؤقت تقني، منذ قليل، في التطبيق لدى عدد كبير من المستخدمين في مصر، بعد دقائق من اندلاع حريق في سنترال رمسيس.

وبدأ العديد من مستخدمي التطبيق في كتابة تعليقات استفسارية حول علاقة الحادث بالبرنامج، حيث تلقت الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي على الفيس بوك تساؤلات العملاء، فيما لم تشهد الردود توضيحا رسميا من المسئولين عن التطبيق بذلك الشأن حتى الآن.

إغلاق شارع رمسيس بوسط البلد

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة ، إغلاق شارع رمسيس بوسط البلد مؤقتا لحين انتهاء أعمال السيطرة على حريق سنترال رمسيس، كما تمت أعمال فصل الكهرباء والغاز عن المبنى

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة، ودفع الجهات المعنية إلى رفع حالة الطوارئ القصوى.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ 4 موظفين علقوا داخل مكاتب مغلقة نتيجة انتشار النيران والدخان، بينما استمرت جهود الإطفاء في مكافحة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي طوابق المبنى.

كما أعلن مرفق الإسعاف عن إصابة 7 أشخاص باختناقات نتيجة الحريق، وتم التعامل معهم ميدانيًا، بعد الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وارتفع عدد سيارات الإطفاء المشاركة في عمليات السيطرة إلى 10 سيارات إطفاء كاملة التجهيز، بالإضافة إلى خزان مياه استراتيجي، وسط تواجد أمني مكثف من قيادات مديرية أمن القاهرة.

ووصل إلى موقع الحريق محافظ القاهرة ومدير الأمن لمتابعة الجهود ميدانيًا، والإشراف على عمليات الإخلاء والإطفاء، في حين فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المبنى، وتم تنفيذ تحويلات مرورية لتيسير حركة سيارات الإطفاء واحتواء التكدسات في شوارع وسط البلد.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، في وقت تستمر فيه عمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

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