تنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الأول لعام 2025

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير نتائج قياسات جودة خدمات الاتصالات، خلال الربع الأول من عام 2025 (من يناير إلى مارس 2025)، والذي تستند منهجية القياس به إلى اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، وبلغت مسافات القياس 139 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الأول 2025.

تعزيز جودة خدمات الاتصالات

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، حيث اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهيّ كالتالي:



مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

• مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.



• مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.



• مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقتًا طويلًا لبدء المكالمة (ثواني) منذ بدء المكالمة وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.



• مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.



مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

• سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

• سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.



فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٥:



• فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، لم يتم رصد أي مناطق تعاني من سوء جودة خدمات الصوت خلال شهر مارس لعام 2025 مقارنًة بعدد 4 مناطق خلال شهر يناير لعام 2025.



• اورنج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 15 منطقة خلال شهر مارس لعام 2025 مقارنًة بعدد 8 مناطق خلال شهر يناير لعام 2025.



• إي آند: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 9 مناطق خلال شهر مارس لعام 2025 مقارنًة بعدد 8 مناطق خلال شهر يناير لعام 2025.



• وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ منطقتين خلال شهر مارس لعام 2025 مقارنًة بمنطقة واحدة خلال شهر يناير لعام 2025.



فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٥:



• فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقة واحدة خلال شهر مارس لعام 2025 مقارنة بعدد 4 مناطق متأثرة خلال شهر يناير لعام 2025، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون خلال شهر مارس لعام 2025 ليصبح 60 ميجابت/ثانية بدلًا من 53 ميجابت/ثانية بشهر يناير لعام 2025.



• اورنج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، لم يتم رصد أي مناطق تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال الربع الأول لعام 2025، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورنج خلال شهر مارس لعام 2025 ليصبح 50 ميجابت/ثانية بدلًا من 47 ميجابت/ثانية بشهر يناير لعام 2025.



• إي آند: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقة واحدة خلال شهر مارس لعام 2025 مقارنًة بعدد 4 مناطق متأثرة خلال شهر يناير لعام 2025، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة إي آند خلال شهر مارس لعام 2025 ليصبح 60 ميجابت/ثانية بدلًا من 58 ميجابت/ثانية بشهر يناير لعام 2025.



• وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، لم يتم رصد أي مناطق تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال الربع الأول لعام 2025، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي خلال شهر مارس لعام 2025 ليصبح 90 ميجابت/ثانية بدلًا من 83 ميجابت/ثانية بشهر يناير لعام 2025.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:



1. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى استخدام الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6

أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى استخدام الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6 حيث تمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة تهدف إلى تمكين البنية التحتية الرقمية في مصر من مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وضمان استدامة خدمات الإنترنت، واستيعاب التوسع المتسارع في تطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق جاهزية كاملة للبنية التحتية الحكومية والخاصة لدعم بروتوكول IPv6 خلال السنوات المقبلة، حيث تعتمد الاستراتيجية على خطة بأهداف مرحلية للانتقال إلى استخدام الإصدار السادس IPv6 خلال ثلاث مراحل، مدة كل مرحلة سنتان ليتم الوصول بحلول عام 2030 إلى اعتمادية عمل شبكات الإنترنت في مصر على بروتوكول IPv6

2. توسيع رقعة القياسات الميدانية الشهرية لتشمل 128 منطقة جغرافية

توسيع رقعة القياسات الميدانية الشهرية لتشمل 128 منطقة جغرافية بدايًة من شهر أبريل لعام 2025 بدلًا من 114منطقة جغرافية من خلال تضمين القياسات لمناطق جديدة وما يزيد على١٥٠٠ كيلومتر من الطرق والمحاور الاستراتيجية وطرق الربط بين المحافظات.



3. اعتماد 685 محطة تغطية جديدة خلال الربع الأول لعام 2025.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 685 محطة تغطية جديدة خلال الربع الأول لعام 2025. مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

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