الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحماية المدنية تكافح حريق سنترال رمسيس وتنقذ المحتجزين (فيديو وصور)

محتجزون فى سنترال
محتجزون فى سنترال رمسيس يحاولون القفز

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، فى إنقاذ المواطنين العالقين داخل مبنى سنترال رمسيس بعد نشوب الحريق .

وعلى الفور تدخل رجال الحماية المدنية، واستخدموا سلالم خاصة للوصول إلى هؤلاء المحتجزين، وتهدئتهم وإخراجهم من المبنى بأمان.

 

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، ترافقها سيارات الإسعاف، وفور وصولها تم فرض كردون أمني فى محيط الحريق لإبعاد المارة، وبدأت سيارات الإطفاء فى التعامل مع الحريق وإطفائه.

من جانبها أغلقت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، الشوارع المحيطة بمكان الحادث لتسهيل عمليات الإطفاء ووصول سيارات الحماية المدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إخلاء مبنى سنترال رمسيس حريق سنترال رمسيس ادارة الحماية المدنية بالقاهرة وسط البلد شوارع وسط البلد اخبار الحوادث

الأكثر قراءة

الحماية المدنية تكافح حريق سنترال رمسيس وتنقذ المحتجزون (فيديو وصور)

حريق بسنترال رمسيس وتصاعد الأدخنة في سماء وسط القاهرة

إخلاء مبنى سنترال رمسيس من الموظفين والنيران تحاصر بعضهم داخل الغرف (صور)

الحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع حريق سنترال رمسيس (فيديو وصور)

غلق شارع رمسيس بوسط القاهرة بسبب حريق سنترال رمسيس

مفاجأة، يانيك فيريرا يصدم جون إدوارد بسبب صفقة شيكو بانزا

الحماية المدنية تنقذ 4 موظفين عالقين داخل المكاتب في حريق سنترال رمسيس (فيديو وصور)

الصورة الأولى للاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد عقب إخلاء سبيله

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عودة الـ8 سنوات.. أبرز تعديلات الحكومة على قانون الرياضة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم يحطم الأصنام ويؤكد: بل فعله كبيرهم هذا

عالم أزهري عن الشماتة في موت الفنانين: اعتداء على اختصاص إلهي ولا يجوز (فيديو)

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية