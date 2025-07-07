الحماية المدنية تكافح حريق سنترال رمسيس وتنقذ المحتجزين (فيديو وصور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، فى إنقاذ المواطنين العالقين داخل مبنى سنترال رمسيس بعد نشوب الحريق .

وعلى الفور تدخل رجال الحماية المدنية، واستخدموا سلالم خاصة للوصول إلى هؤلاء المحتجزين، وتهدئتهم وإخراجهم من المبنى بأمان.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق فى مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، ترافقها سيارات الإسعاف، وفور وصولها تم فرض كردون أمني فى محيط الحريق لإبعاد المارة، وبدأت سيارات الإطفاء فى التعامل مع الحريق وإطفائه.

من جانبها أغلقت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، الشوارع المحيطة بمكان الحادث لتسهيل عمليات الإطفاء ووصول سيارات الحماية المدنية.

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