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اقتصاد

مواصفات آيفون 17 برو ماكس apple iPhone 17 pro max

الهاتف الجديد المتوقع،
الهاتف الجديد المتوقع، فيتو

تكشف شركة آبل فى شهر سبتمبر المقبل عن أحدث هواتفها هاتف آيفون 17 برو ماكس حتى الآن، حيث تشير التسريبات جديدة إلى أن الهاتف سوف يتضمن بطارية بسعة هائلة وتغييرا جوهريا فى الشكل الخاص بالهاتف، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف آيفون المتوقعة.

مواصفات هاتف آيفون 

أشارت التسريبات إلى أن هاتف  آيفون 17 برو ماكس سيحتوي على بطارية تقترب من 5000 مللي أمبير/ساعة، وهو اكبر سعة من نظيره الحالى آيفون 160برو ماكس الذي جاء بسعة بطارية 4,676 ملل أمبير/ساعة مع العلم أن الهاتف الجديد  سيكون أكثر سمكًا وثقلًا من سابقه ويبدو  لاحتوائه على  بطارية أكبر مع  تحسين البرامج في نظام التشغيل iOS 26، وكفاءة شريحة A19 Pro، وإدارة طاقة الشاشة.

كما أنه من أبرز التسريبات الجديدة بشأن هواتف آيفون  17 برو ماكس، هي سرعة الشحن اللاسلكي «Magsafe» كما ستعود آبل إلى تصنيع هيكل الهواتف من الألومنيوم مرة أخرى.

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تسريبات مواصفات الهاتف 

كما تشير التسريبات إلى أن حجم شاشة آيفون 17 برو ماكس سيصل إلى 6.86 بوصة ومن المتوقع تزويد جميع هواتف الفئة الجديدة بمعدل تحديث 120 هرتز، مع  كاميرا سيلفي مُحسنة بدقة 24 ميجابكسل، ومعالج A19 الجديد.

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