الإثنين 07 يوليو 2025
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اقتصاد

البورصة تربح مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين. وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.354 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 33037 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 41165 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 14837 نقطة.
 
 

 

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13652 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3478 نقطة

 

 

تداولات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.353 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 32913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 41003 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14782 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 10150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 13661 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3463 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الأربعاء الماضي 2 يوليو 2025، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 40781 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14740 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10006 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13498 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة.

 

 

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