واشنطن: إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية يدخل حيز التنفيذ غدا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء اليوم الإثنين، إن إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام في سوريا كمنظمة إرهابية أجنبية يدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

الولايات المتحدة تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية

قررت الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم الإثنين، إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر 2012 "جبهة النصرة" قبل أن يغير "الجولاني" اسمها إلى "هيئة تحرير الشام" كمنظمة "إرهابية".

إنهاء العقوبات على ‎سوريا

والأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًّا لإنهاء العقوبات على ‎سوريا.

أحمد الشرع يعلن الدخول بمفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب

في غضون ذلك، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع الشهير بـ“الجولاني”، في وقت سابق، عن دخول بلاده في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءات تل أبيب على دمشق.

وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع: “نعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق من خلال مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب”.

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