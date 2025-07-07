الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن: إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية يدخل حيز التنفيذ غدا

روبيو، فيتو
روبيو، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء اليوم الإثنين، إن إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام في سوريا كمنظمة إرهابية أجنبية يدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

 

الولايات المتحدة تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية

قررت الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم الإثنين، إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام  كمنظمة إرهابية، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر 2012 "جبهة النصرة" قبل أن يغير "الجولاني" اسمها إلى "هيئة تحرير الشام" كمنظمة "إرهابية".

إنهاء العقوبات على ‎سوريا

والأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًّا لإنهاء العقوبات على ‎سوريا.

أحمد الشرع يعلن الدخول بمفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب

في غضون ذلك، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع الشهير بـ“الجولاني”، في وقت سابق، عن دخول بلاده في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءات تل أبيب على دمشق.

وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع: “نعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق من خلال مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة تحرير الشام وزير الخارجية الأمريكي روبيو الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية

مواد متعلقة

الولايات المتحدة تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية

الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارته الرسمية الثانية

روبيو يتعهد للشيباني بمراجعة تصنيفات الإرهاب المتعلقة بسوريا

واشنطن تروج لشرق أوسط جديد، الموفد الأمريكي لسوريا: الشرع لا يكره الاحتلال

الأكثر قراءة

بعد حريق سنترال رمسيس.. عطل يضرب شبكات الاتصالات وغضب عارم على مواقع التواصل

زلزال يضرب البحر المتوسط قبالة سواحل تركيا

حقيقة تعطل ماكينات الصراف الآلي بسبب حريق سنترال رمسيس

دولة الاحتلال تعتزم نقل 600 ألف من سكان غزة إلى جنوب رفح الفلسطينية

لحظة اشتعال الحريق في عدد من مكاتب سنترال رمسيس (فيديو وصور)

قرار عاجل من التعليم بشأن التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال

حريق بسنترال رمسيس وتصاعد الأدخنة في سماء وسط القاهرة

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العصفور في المنام وعلاقته بالوصول إلى مركز مرموق

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم يحطم الأصنام ويؤكد: بل فعله كبيرهم هذا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads