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خارج الحدود

‏إعلام أمريكي: ترامب يوقع اليوم أمرا تنفيذيا لتخفيف العقوبات عن سوريا

ترامب والشرع، فيتو
ترامب والشرع، فيتو

‏أفادت شبكة «CBS» الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا لتخفيف العقوبات عن سوريا.

 

أحمد الشرع يعلن الدخول بمفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب

في غضون ذلك، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع الشهير بـ “الجولاني”، الأربعاء الماضي، عن دخول بلاده في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءات تل أبيب على دمشق.

 

وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع: “نعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق من خلال مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب”.

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ترامب سوريا الرئيس الأمريكى تل أبيب أحمد الشرع الرئيس السوري

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أحمد الشرع يعلن الدخول بمفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب لوقف الاعتداءات

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