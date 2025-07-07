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خارج الحدود

الولايات المتحدة تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية

هيئة تحرير الشام
هيئة تحرير الشام

قررت الولايات المتحدة مساء اليوم الإثنين، إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام  كمنظمة إرهابية، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسبمر 2012 "جبهة النصرة" قبل أن يغير "الجولاني" اسمها إلى "هيئة تحرير الشام" كمنظمة "إرهابية".

 

إنهاء العقوبات على ‎سوريا

والاسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًّا لإنهاء العقوبات على ‎سوريا.

أحمد الشرع يعلن الدخول بمفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب

في غضون ذلك، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع الشهير بـ“الجولاني”، في وقت سابق، عن دخول بلاده في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءات تل أبيب على دمشق.

وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع: “نعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق من خلال مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب”.

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هيئة تحرير الشام جبهة النصرة ترامب الرئيس الأمريكى سوريا أحمد الشرع

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