عصام كامل يكشف سر إشادة ترامب بأردوغان ويتنبأ بمصير أحمد الشرع (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو"، السر وراء إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتكررة بنظيره التركي رجب طيب أردوغان.

الجغرافية السياسية التركية

وقال "كامل" خلال لقائه ببرنامج "إشاعة ولا" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة حياة عبدون بالقناة "الثانية": "يجب أن نفرق بين انطباعاتنا عن رجب طيب أردوغان وتقييمنا له، أولا تركيا دولة ليست على هامش الجغرافية السياسية وموقعها الجغرافي مهم ويفرض حيوية وديناميكية في إدارة هذا الموقع سياسيا".

سر تميز النموذج التركي وتأثيره القوي

وتابع: "النموذج التركي في الحكم نموذج ديمقراطي يقترب من الغرب، هناك انتخابات نزيهة وفيه أدبيات صندوق انتخاب وحكومات تتغير وأحزاب معارضة تظهر، وشخصية أردوغان نفسها قيادة سياسية مهمة ورجل يعرف كيف يلعب على كل الأوتار، ولاحظنا في الـ 8 سنوات الأخيرة أنقرة وهي متواجدة في محيط غير هادئ وتدير اللعبة بشكل جيد جدا".



وأشار إلى أن تركيا عضو فاعل جدا في حلف الناتو، وتصنع سلاحها، ولديها اقتصاد قوي مهما تم تخفيض العملة، ولديه صناعات أخرى وملفات اقتصادية وسياحية التصدير قوية، هي دولة قوية وقائد قوي ونموذج سياسي ديناميكي".



تقييم مشروع أردوغان

وتابع كامل: "أردوغان قادر على تأمين بلاده وحدوده رغم الصراعات المحيطة، ونموذج الحكم التركي نرى قدرته ومدى ديناميكيته في التعامل مع كل الملفات، ولاعب قوي في تعاونه مع الروس والصينيين، كما أن علاقة الأتراك بالكيان الصهيوني متينة جدًا، لذا فإن الأمريكان بحاجة إلى أنقرة بشكل كبير وتصريحات ترامب تؤيد ذلك".

سقوط أحمد الشرع بعد استفاقة الشارع السوري

من جانب آخر، أكد عصام كامل، أن رئاسة أحمد الشرع لـ سوريا، مرحلة انتقالية لن تستمر طويلا، بدليل محادثاته الأخيرة مع ترامب ودخوله في اتفاقية أبراهام، ثانيًا، لأن سوريا عصية على أن يديرها نموذج جاء من جماعة إرهابية، والمجتمع السوري في غمرة الفرحة بسقوط نظام ديكتاتوري، ولكن عندما يستفيق لن يقبل بهذا النموذج الذي يحكمه الآن مهما غيَّر من شكله وملابسه وهيئته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.