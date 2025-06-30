الثلاثاء 01 يوليو 2025
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خارج الحدود

يدخل حيز التنفيذ غدا، ترامب يوقع على الأمر التنفيذي بشأن رفع العقوبات عن ‎سوريا

ترامب والشرع، فيتو
ترامب والشرع، فيتو

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًّا لإنهاء العقوبات على ‎سوريا.

وأضاف البيت الأبيض: الأمر التنفيذي بشأن ‎سوريا يدخل حيز التنفيذ غدًا الثلاثاء.

 

أحمد الشرع يعلن الدخول بمفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب

في غضون ذلك، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع الشهير بـ“الجولاني”، الأربعاء الماضي، عن دخول بلاده في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءات تل أبيب على دمشق.

 

وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع: “نعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق من خلال مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب”.

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البيت الأبيض ترامب سوريا تل أبيب دمشق

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