الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 10 أطنان دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

دقيق
دقيق

واصل  قطاع الأمن العام  بـ التعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط شخصين بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تحرير 122 ألف مخالفة مرورية وضبط 321 سائق تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 10 أطنان دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية وزارة الداخلية ازيد من السعر الإدارة العامة لشرطة التموين الاعلان عن الأسعار التلاعب بأسعار الخبز الرقابة على الأسواق

مواد متعلقة

ضبط شخصين بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تحرير 122 ألف مخالفة مرورية وضبط 321 سائق تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

المرور: تحرير 863 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 37 سيارة ودراجة نارية

أسفر عن وفاة طالبة جامعية وإصابة 11 فتاة، القبض على السائق المتسبب في حادث مشتول السوق

حالة المرور اليوم: أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

منافذ ثابتة ومتحركة أبرزها، استمرار فاعليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 815 حكما في حملة أمنية بأسوان

اقتحام أوكار الجريمة، سقوط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و3 تشكيلات عصابية

الأكثر قراءة

بعد سرقة مها الصغير للوحتها، الفنانة الدنماركية توجه رسالة للمصريين وتكشف إجراءاتها ضد الإعلامية

التفاصيل الكاملة لنظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم

أحمد عمر هاشم: الهجرة مدرسة خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

وسام أبو علي يوجه صدمة جديدة للأهلي

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

خدمات

المزيد

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

لو ليزا رفعت قضية.. عقوبات تنتظرها مها الصغير بسبب لوحة الفنانة الدنماركية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

أحمد عمر هاشم: الهجرة مدرسة خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية