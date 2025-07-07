الإثنين 07 يوليو 2025
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خارج الحدود

سوريا تعتقل أفرادا مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري،فيتو
الحرس الثوري،فيتو

أعلنت الداخلية السورية اعتقال أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني خلال حملة أمنية واسعة في مدينة البوكمال ومحيطها.

وفي سياق مختلف قال إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني في تصريحات صحفية عن الكيان الإسرائيلي: نواجه عدوا غادرا وتكرار عدوانه وارد وقواتنا مستعدة للرد بقوة.

وأضاف مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: أي خطأ يرتكبه العدو تجاه المرشد الأعلى سيعود بالفوضى على إسرائيل.

وتابع: إذا لم تتعظ إسرائيل من ضرباتنا فسوف نلقنها درسا آخر أكثر قوة.

كمال قال إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: "العدو طلب وقف الحرب لكننا قلنا إذا كان هناك توقف، فيجب أن تكون الهجمة الأخيرة من جانبنا، ففي ذلك اليوم قمنا بقصف إسرائيل بالكامل من البداية للنهاية بـ40 طائرة مسيرة و20 صاروخًا، واكتفت أمريكا وإسرائيل بالمشاهدة فقط".

وصرح إبراهيم جَباري، بأن الكثير من خياراتنا لم تُفعل خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، وقال: "إذا استمرت الاعتداءات، فلن يبقى شيء اسمه سوق طاقة مستقر".

وأضاف أن "الحرب انتهت بانتصار إيران الإسلامية".

 وأوضح: "كنا نعلم أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يُسقِط النظام (العدو) هو الضغط الداخلي، ولذلك ركزنا خطتنا على الجبهة الداخلية".

وفي ما يتعلق بالغموض حول غياب أو "اختباء" علي خامنئي، قال إن المسؤولين العسكريين، والتنفيذيين، والمجلس الأعلى للأمن القومي، وسلطات أخرى، يقدّمون آراءهم إلى القائد بشكل "مكتوب وحضوري"، لكن القرار النهائي يتخذه القائد استنادًا إلى "الحكمة، والمصلحة، ومعرفته بظروف إيران والعالم".

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إسرائيل الثوري الإيراني الحرس الثوري الحرس الثوري الإيراني الداخلية السورية

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