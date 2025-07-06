ضبط طفل يقود سيارة بـ 6 أكتوبر، والداخلية تتحرك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل يقود سيارة بمنطقة ثانِ أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ضبط طفل يقود سيارة بالجيزة

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، حيث تبين أنه طالب يبلغ من العمر 13 عامًا ومقيم بالجيزة. كما تم ضبط والده، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ورد بالفيديو المتداول.

الداخلية تتحرك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطفل ووالده، في إطار تطبيق القانون وضمان سلامة وأمن الطريق.

يأتي ذلك استمرارًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط المخالفات والتعامل الحاسم مع كل ما من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، خاصة في ظل تكرار وقائع قيادة الأطفال للسيارات دون رخص أو مسئولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.