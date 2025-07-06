الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

ضبط طفل يقود سيارة بـ 6 أكتوبر، والداخلية تتحرك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

ضبط طفل يقود سيارة
ضبط طفل يقود سيارة بالجيزة.. والداخلية تتحرك بعد تداول فيديو

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل يقود سيارة بمنطقة ثانِ أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ضبط طفل يقود سيارة بالجيزة

 

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، حيث تبين أنه طالب يبلغ من العمر 13 عامًا ومقيم بالجيزة. كما تم ضبط والده، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ورد بالفيديو المتداول.

 

الداخلية تتحرك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

 

 

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطفل ووالده، في إطار تطبيق القانون وضمان سلامة وأمن الطريق.

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يأتي ذلك استمرارًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط المخالفات والتعامل الحاسم مع كل ما من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، خاصة في ظل تكرار وقائع قيادة الأطفال للسيارات دون رخص أو مسئولية.

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استراتيجية وزارة الداخلية تعريض حياة المواطنين للخطر حياة المواطنين طفل يقود سيارة محافظة الجيزة وزارة الداخلية مدينة 6 أكتوبر

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