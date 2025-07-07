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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في عزبة النخل

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة سكنية بعزبة النخل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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