من بدر بانون إلى أكرم توفيق.. أندية الدوحة تواصل استهداف لاعبي القلعة الحمراء.. وثنائي جديد على رادار نادي الريان.. وهذه أبرز صفقات بين الأهلي والأندية القطرية

تحول الدوري القطري في السنوات الأربع الأخيرة إلى وجهة مفضلة لنجوم النادي الأهلي، حتى باتت فترات الانتقالات الصيفية والشتوية لا تخلو من ارتباط لاعبي القلعة الحمراء بالرحيل إلى دوري نجوم قطر، سواء عبر صفقات رسمية أو ارتبط أسماء بعض اللاعبين بالذهاب إلي هناك.

وبات من المعتاد أن تستهدف الأندية القطرية لاعبي الأهلي لتعزيز صفوفها بخبرات فنية عالية، وهو ما ظهر بوضوح من خلال عدد من الانتقالات التي تمت بالفعل خلال المواسم الأخيرة، في ظل الرغبة المستمرة في ضم عناصر القلعة الحمراء.

بدر بانون

وكان أول انتقال من لاعبي النادي الأهلي إلى الدوري القطري منذ عام 2022، باسم المدافع المغربي بدر بانون، بعدما أعلن نادي قطر القطري في تاريخ 31 من شهر يوليو لعام 2022 تعاقده مع المدافع المغربي قادما من صفوف القلعة الحمراء لمدة ثلاث سنوات.

حمدي فتحي

وكانت ثاني انتقالات نجوم الأهلي إلي دوري نجوم قطر عن طريق حمدي فتحي بعدما انتقل إلى صفوف فريق الوكرة والذي أعلن تعاقده مع خط الوسط المصري في تاريخ 4 يوليو من العام 2023، حيث نجح الفريق القطري في التعاقد مع اللاعب بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

أحمد عبد القادر

وفي ثالث انتقالات للاعبي الأهلي إلى الدوري القطري منذ 2022، أعلن نادي قطر القطري في الانتقالات الصيفية الماضية، حصوله على خدمات أحمد عبد القادر قادما من النادي الأهلي لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة.

بيرسي تاو

وفي الانتقالات الشتوية الماضية انضم إلى الدوري القطري رابع لاعب من الأهلي منذ الفترة من 2022، حيث أعلن نادي قطر القطري تعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري عقب ابتعاده من الحسابات الفنية لـ مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

أكرم توفيق

وكانت آخر الانتقالات من النادي الأهلي إلى الدوري القطري، أكرم توفيق، بعدما انضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع القلعة الحمراء.

وعلي مدار تاريخ انتقالات لاعبي الأهلي إلى الدوري القطري فإنه سبق اللاعبين المذكورين في السطور الماضية العديد النجوم التي انتقالات في وقت سابق إلى الدوري القطري مثل وائل جمعة الذى لعب للسيلية القطرى، وأحمد فتحى الذى لعب لأم صلال القطرى.

الريان يستهدف ثنائي الأهلي

ودخل نادي الريان القطري في مفاوضات جادة مع وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث وصل عرض الفريق القطري لمبلغ 8.5 مليون دولار على أقساط، وذلك في ظل تمسك إدارة القلعة الحمراء، بمبلغ 10 ملايين دولار، للسماح برحيل الفلسطيني.

كما كشف موقع" أفريكا فوت" أن الريان القطري دخل في مفاوضات جادة مع المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

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