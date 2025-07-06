أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي.. الحكومة تطلب عودة بند الـ8 سنوات في تعديلات قانون الرياضة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على الجوانب البدنية في مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب ستاد الكلية الحربية.

عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، ويانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد في بداية فترة الإعداد، على ستاد الكلية الحربية.

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن عبد الناصر محمد لم يتقدم باستقالته من منصبه كمدير رياضي للنادي.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع أحمد حجازي لاعب الفريق السابق ونيوم السعودي الحالي، لتدعيم خط الدفاع خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

كشف مصدر مسئول داخل نادي إنبي، أن عبد الناصر محمد مستمر كمدير رياضي للنادي البترولي رغم إعلان الزمالك تعيينه مديرا للكرة في الجهاز الفني الجديد بقيادة يانييك فيريرا.

حسم نادي الزمالك، صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي عن تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الفريق.

حرصت الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على توجيه رسالة لـ محمود عبد الرازق شيكابالا أسطورة نادي الزمالك، بعد اعتزاله كرة القدم.

قانون الرياضة، بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الرياضة الجديد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كشف تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن وجود مفاوضات من جانب نادي الريان القطري مع أشرف داري مدافع النادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

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