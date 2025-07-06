أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي.. الحكومة تطلب عودة بند الـ8 سنوات في تعديلات قانون الرياضة
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي
تفاصيل مران الزمالك الأول تحت قيادة يانيك فيريرا
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على الجوانب البدنية في مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب ستاد الكلية الحربية.
الزمالك يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد وفيريرا وإدوارد يعقدان جلسة مع اللاعبين
عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، ويانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد في بداية فترة الإعداد، على ستاد الكلية الحربية.
رئيس إنبي لـ فيتو: عبد الناصر محمد يباشر مهامه بالنادي وكان موجودا منذ 3 أيام
أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن عبد الناصر محمد لم يتقدم باستقالته من منصبه كمدير رياضي للنادي.
حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع أحمد حجازيَ
كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع أحمد حجازي لاعب الفريق السابق ونيوم السعودي الحالي، لتدعيم خط الدفاع خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
رغم تواجده بجهاز الزمالك الجديد، عبد الناصر محمد مستمر كمدير رياضي لإنبي.. وهذا راتبه
كشف مصدر مسئول داخل نادي إنبي، أن عبد الناصر محمد مستمر كمدير رياضي للنادي البترولي رغم إعلان الزمالك تعيينه مديرا للكرة في الجهاز الفني الجديد بقيادة يانييك فيريرا.
بعد أحمد شريف، الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية
حسم نادي الزمالك، صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.
التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي عن تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الفريق.
الصفحة الرسمية لمونديال الأندية تحتفي بـ شيكابالا بعد إعلان اعتزاله
حرصت الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على توجيه رسالة لـ محمود عبد الرازق شيكابالا أسطورة نادي الزمالك، بعد اعتزاله كرة القدم.
البند الحائر، الحكومة تطلب عودة بند الـ8 سنوات في تعديلات قانون الرياضة
قانون الرياضة، بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الرياضة الجديد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
الريان القطري يستهدف نجما أهلاويا جديدا للتعاقد معه
كشف تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن وجود مفاوضات من جانب نادي الريان القطري مع أشرف داري مدافع النادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية
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