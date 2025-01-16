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رياضة

وسام أبوعلي يؤدي تدريبات منفردة في مران الأهلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

 أدى وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم تدريبات منفردة على ملعب التتش قبل انطلاق تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي. 
 

وخاض وسام تدريبات تأهيلية اشتملت على بعض الجوانب البدنية وفقرة للتصويب على المرمى. 
 

وينتظم لاعب الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية غدًا بعد الاطمئنان على حالته وانتهائه من البرنامج الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي وإخصائي التأهيل. 

 

وخضع وسام أبو علي لفحوصات طبية بعد عودة بعثة الأهلي من كوت ديفوار، واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب. 
 

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا   في السادسة مساء السبت المقبل. 

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على شباب بلوزداد الجزائري. 

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اورلاندو بايرتس وسام أبو علي الأهلي النادي الأهلي

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