الأحد 06 يوليو 2025
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رياضة

حساب الأهلي يتغني بـ إمام عاشور (فيديو)

إمام عاشور
إمام عاشور

تغني الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بـ إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

ونشر حساب الأهلي هدفا لإمام عاشور في مرمي فريق العين الإماراتي، خلال المباراة التي جمعت بينهما في النسخة الأخيرة من كأس الأنتركونتيننتال، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة نظيفة، وحصد حينها بطولة كأس القارات الثلاثة. 

وعلق حساب الأهلي علي هذا الفيديو وكتب: "لحظات من السحر.. هدف إمام المذهل في مرمى العين". 

ما هي صفقات الأهلي حتي الآن؟

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية نجح النادي الأهلي في التعاقد مع 6 صفقات حتى الآن وهم: محمود تريزيجيه والحارس محمد سيحا، بالإضافة لأحمد السيد زيزو، ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد شريف.

صفقات الأهلي المنتظرة

وقال مصدر داخل الأهلي: إن العمل مازال متواصلا لحسم المزيد من الصفقات استعدادا للموسم الجديد، حيث يسعي النادي لإنهاء التفاوض مع 3 صفقات أخرى بخلاف صفقة محمد شريف التي تم الإعلان عنها رسميًا.

أضاف: نسعى للتعاقد مع مهاجم وأيضا لاعب في الخط الدفاعي بالإضافة إلى محمد شكري الظهير الأيسر قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

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إمام عاشور الأهلي العين العين الإماراتي احمد السيد زيزو

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