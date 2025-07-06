الأهلي يترقب موافقة الريان القطري على شروطه المالية

يترقب النادي الأهلي موافقة نادي الريان القطري على شروطه المالية لإتمام صفقة بيع وسام أبو علي مهاجم الأهلي، مقابل 12 مليون دولار في انتقالات الصيف الحالية، وذلك بعد جلسة مفوض الريان القطري في القاهرة مع مسئولي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين.

وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين للدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال أفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

كما حصد أبو علي لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا.

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