الأهلي يتحرك بثبات في الميركاتو، الصفقات الرسمية حتى الآن

يواصل مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي، سعيهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وفي ظل سعي مسؤولو الأهلي للدعم الفريق بالصفقات الجديدة، تستعرض فيتو لكم الصفقات التي نجح الأهلي في إبرامها خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتي الآن.

ماهي صفقات الأهلي حتي الآن؟

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية نجح النادي الأهلي في التعاقد مع 6 صفقات حتي الآن وهي: محمود تريزيجيه والحارس محمد سيحا، بالإضافة لأحمد السيد زيزو، ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد شريف.

صفقات الأهلي المنتظرة

وقال مصدر داخل الأهلي: إن العمل مازال متواصلا لحسم المزيد من الصفقات استعدادا للموسم الجديد، حيث يسعي النادي لإنهاء التفاوض مع 3 صفقات أخرى بخلاف صفقة محمد شريف التي تم الإعلان عنها رسميًا.

أضاف: نسعى للتعاقد مع مهاجم وأيضا لاعب في الخط الدفاعي بالإضافة إلى محمد شكري الظهير الأيسر قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

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