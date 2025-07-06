الأحد 06 يوليو 2025
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رياضة

الأهلي يتفق مع ريبيرو على تأجيل تدعيم هذا المركز

ريبيرو
ريبيرو

اتفق مسئولو  النادي الأهلي مع الاسباني خوسيه ريبيرو على تأجيل تدعيم مركز الظهير الأيمن فى الميركاتو الصيفي الحالي، حيث سيتم الاكتفاء بتواجد محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأيضا كريم فؤاد حيث يجيد الرباعي واجبات مهام الظهير الأيمن ليغلق بذلك الاهلي باب التفاوض مع الثنائى احمد هاني لاعب سيراميكا واحمد عيد لاعب المصري على الترتيب.

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي  

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين. 

وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين للدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال أفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة. 

كما حصد أبو علي لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا. 

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