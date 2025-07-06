تعرف علي آخر تطورات صفقة انتقال وسام أبو علي للريان القطري

يواصل نادي الريان القطري مفاوضاته مع النادي الأهلي بشأن انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي آخر تطورات ملف الصفقة، فإن النادي الأهلي طلب الحصول على 8.5 مليون دولار "كاش"، بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار كمكافآت، إلى جانب وجود 20% نسبة إعادة بيع.

في المقابل، أبدى نادي الريان رغبته في تقسيط الـ 8.5 مليون دولار، مع تخفيض المكافآت إلى 1.5 مليون دولار فقط، بجانب تخفيض نسبة إعادة البيع إلى 10%.

وينتظر كل نادي الطرف الآخر للرد علي مقترحاته، لتحديد الموقف النهائي من إتمام الصفقة، خاصة في ظل تمسك إدارة القلعة الحمراء بشروطها المالية.

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين.

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