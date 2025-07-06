الأحد 06 يوليو 2025
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رياضة

8 معلومات عن أسد الحملاوي المرشح لتدعيم هجوم الأهلي

أسد الحملاوي
أسد الحملاوي

اقترب النادي الأهلي من إتمام صفقة الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم شلاسك البولندي، لتدعيم هجوم الفريق في انتقالات الصيف الحالية في حال رحيل وسام أبو علي لاعب الفريق.

وكان مصدر داخل الأهلي أوضح أن اللاعب الفلسطيني أصبح قريبًا من الأهلي أكثر من أي وقت سابق، رغم وجود انقسامات داخل النادي بشأن هذه الصفقة.

 

من هو أسد الحملاوي المشرح لتدعيم هجوم الأهلي؟

  1. ولد أسد الحملاوي في 27 أكتوبر 2000 بمدينة هلسينبورج السويدية، ويبلغ من العمر 24 عاما.
  2. يحمل الجنسية الفلسطينية والسويدية.
  3. بدأ مسيرته مع فريق أنجلهولمز السويدي، قبل أن يتنقل بين عدة أندية محلية أبرزها هلسنجبورج وفاربرجيس.
  4. خاض تجربة احترافية قصيرة في اسيا، حين انضم إلى نادي برايم بانكوك التايلاندي في مارس 2024، لكنه غادره في نوفمبر من نفس العام
  5. في  نوفمبر 2024، عاد إلى السويد وانضم إلى صفوف فريق أوديفولد، الذي لعب له لمدة ثلاثة أشهر فقط.
  6. انتقل في يناير 2025 إلى فريق شلاش فروتوسواف البولندي، الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.
  7. خاض الحملاوي 132 مباراة مع حميع الأندية، سجل خلالها 44 هدفًا وصنع هدفين.
  8. شارك في 3 مباريات دولية مع المنتخب الفلسطيني، دون أن يسجل أي أهداف.

انقسامات داخل الأهلي بشأن الحملاوي 

وأوضح أن هناك أصواتًا داخل الأهلي طالبت بالتراجع عن الصفقة بسبب واقعة تمرد اللاعب وهروبه من معسكر فريقه للضغط من أجل انتقاله للأهلي، مؤكدًا أن سلوك اللاعب يمثل خطرًا مستقبليًا حال تألقه مع الأهلي وتلقيه عروضًا خارجية. ولكن الأصوات المطالبة بحسم الصفقة أكدت أنها أمور خاصة باللاعب وعلاقته الحالية مع ناديه، وأن الأهلي ليس طرفًا في الأزمة، وأن الفريق في حاجة إلى خدماته، خاصة وأنه لن يُكلف النادي مكانًا في قائمة الأجانب لكونه يحمل الجنسية الفلسطينية.

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الأهلي النادي الأهلي أسد الحملاوي شلاسك البولندي وسام أبو علي

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