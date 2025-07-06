تفاصيل عرض شتوتجارت الألماني للتعاقد مع موهبة الأهلي

الأهلي، أعلن الإعلامي أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل عرض نادي شتوتجارت الألماني للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع موهبة الفريق بلال عطية، صاحب الـ 17 عاما.

فترة معايشة للاعب في شتوتجارت

ونشر الكابتن أحمد حسن، عبر برنامج "الكابتن"، على قناة "dmc"، خطاب النادي الألماني، الذي وصل إلى النادي الأهلي لضم بلال عطية، لـ فترة معايشة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس 2025.

ويلعب بلال بفريق مواليد 2008 بالنادي الأهلي؛ إذ يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم مع فريقه وكذلك منتخب مصر للناشئين.

بلال عطية، فيتو

بلال عطية يشارك في أمم افريقيا

وتوّج اللاعب صاحب الـ 17 عامًا مع منتخب مصر ببطولة شمال أفريقيا في نوفمبر ومن ثمّ التأهل لكأس أمم أفريقيا للناشئين.

اللاعب الذي يُجيد اللعب بقدمه اليمنى وشارك مع منتخب مصر تحت 17 عامًا في 12 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.