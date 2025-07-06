نجم الزمالك السابق: أتحفظ على الإساءة لـ الأهلي في ڤيديو تقديم فيريرا

تحدث طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، عن تعيين يانيك فيريرا مديرا فنيا جديدا لنادي الزمالك خلفا لـ أيمن الرمادي.

وقال يحيى في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: متفائل بيانيك فيريرا وشبابه خاصة وأنه على دراية بالمنطقة العربية.

وأضاف يحيى: يانيك فيريرا يشبه جوزيه جوميز حتى نفس الظروف التي تولى فيها جوميز تدريب الزمالك وحقق بطولات مع الأبيض، وأتمنى أن يحقق الطفرة الذي حققها جوزيه جوميز مع الزمالك.

وأردف: لدي تحفظ على فيديو تقديم يانيك فيريرا مثل الملابس وفيريرا كان باين قصير جدا عن الملابس التي يرتديها، وكان من الأفضل الابتعاد عن أي شئ يثير الجدل أو الإساءة للنادي الأهلي في الفيديو، ولكني أراه إعلان لطيف وجميل.

طارق يحيى

طارق يحيى: فيريرا يشبه جوزيه جوميز.. ومتفائل بشبابه

وأستطرد قائلا إن هناك حراك كبير في الزمالك واتمنى أن تكون لصالح الزمالك وأن تستمر وما يهمني هو نادي الزمالك، والأمور في الفترة الماضية كانت صعبة على نادي الزمالك ومع ذلك الزمالك حصل على بطولتين.

وتابع: شيكابالا من الللاعبين اللي عاصرتهم من وهو ناشئ وهو لاعب مختلف منذ ان كان ناشئ وكان بيعدي من فرقة كاملة، وكنا كلاعبين قدامى بنحب نتفرج على شيكابالا في مباريات الناشئين، وشيكابالا لاعب ممتع وكواليتي مختلف عن باقي لاعبي الدوري الممتاز

واختتم طارق يحي تصريحاته قائلا: أتمنى التوفيق لشيكابالا في الفترة المقبلة، وخطوته المنتظرة عقب الاعتزال

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