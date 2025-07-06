أخبار الاقتصاد اليوم: سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 5300 جنيه.. مواصفات سيارات GAC.. دور كبير لمنصات النقل الذكي في توفير دخل مرن لكل الفئات العمرية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

كشفت دراسة حديثة أن العمل المرن عبر منصات النقل الذكى يحظى بقبول واسع بين جميع الفئات العمرية في مصر وأنه مع استمرار تحول نماذج التوظيف التقليدية، يختار المزيد من الناس العمل عبر المنصات لكسب دخلهم وفقًا لشروطهم الخاصة.

منصات النقل الذكي

تكشف الدراسة الأحصائيات عن مزيج يعزز اقتصاد منصات النقل الذكى بشكل كبير حيث يشكل السائقون الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا نسبة 20%، مما يدل على إقبال قوي من الطلاب والعاملين في بداية مسيرتهم المهنية.

تطرح سيارات GAC، غدا الاثنين، 7 يوليو بالسوق المصرية المزودة بنظام حركة يجعل القيادة أكثر أمانا بفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الـ7 سرعات (Wet 7WDCT)، والذي يُعد ضمن أفضل 10 نواقل حركة في العالم.

يتيح هذا الناقل أوقات تبديل سريعة للغاية لا تتجاوز 0.2 ثانية، مما يضمن تسارعًا سلسًا واستجابة فورية، بالإضافة إلى كفاءة إجمالية تصل إلى 96% مما يحسن من أداء قيادة السيارة.



وتعتمد السيارة نظام تعليق متطور Macpherson في الأمام وMulti-link في الخلف. هذا التكوين الهندسي يضمن قيادة سلسة ومريحة على مختلف أنواع الطرق، مع توفير تحكم ممتاز واستقرار فائق.

سعر الجنيه الذهب ، ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 6 يوليو 2025، بنحو 20 جنيها ليسجل 37120 جنيها بحركة البيع والشراء بالسوق المحلية.

تأثر سوق الذهب بالحرب الايرانية

وأدى توقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إلى تراجع كبير في أسعار المعدن الأصفر عالميا ومحليا وهو ما ترك أثرًا فوريًا وعميقًا على الأسواق العالمية، ولا سيما سوق الذهب.

الجنيه الذهب - فيتو

سعر الجنيه الذهب

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

أوزان الجنيه الذهب

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيه/ للكيلو. طبقا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم

يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية داخل أى بيت مصرى، وشهدت الأسواق المحلية استقرارا في أسعار السكر.

أسعار السكر اليوم

سعر السكر التموينى

واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

أسعار سبائك الذهب (آخر تحديث)

ننشر أسعار سبائك الذهب من ربع جرام وحتى 10 جرامات فى الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها

أسعار السبائك اليوم الأحد



وسجل سعر السبيكة الربع جرام نحو 1490 جنيها.

وبلغ سعر السبيكة النص جرام ما يقرب من 2815 جنيها.

وسجل سعر السبيكة الجرام دخل السوق نحو 5485 جنيها.

بينما سجلت سعر السبيكة ٢.٥ جرام نحو 13525 جنيها

وسعر السبيكة ٥ جرامات نحو 26920 جنيها

وسعر السبيكة ٨ جرامات حاليا: 43075 جنيها

عقد الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة - رئيس التمثيل التجاري اجتماعًا مع السفير/ Axel Wabenhorst سفير أستراليا بالقاهرة، بهدف التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأستراليا، وإمكانات وفرص دعم مجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين.

شهد الاجتماع حضور المهندس مصطفى إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة Keendex International ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأسترالي، والدكتورة نجلاء عقل الرئيس التنفيذي لشركة New Benefit وكل من الوزير المفوض التجاري الزهراء أحمد على -مدير شئون الدول الآسيوية بالتمثيل التجاري والسكرتير أول تجارى محمد عطية مسؤول ملف أستراليا بالإدارة.

تناول الاجتماع التباحث حول عدد من ذات الأهمية الاقتصادية بين البلدين خاصة في ضوء تنامى العلاقات الثنائية في العديد من المجالات واستعرض د. عبد العزيز الشريف أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر، والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلي استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر، وبالتالي وجود إمكانيات كبيرة لزيادة الاستثمارات الأسترالية في مصر، خاصة في القطاعات التي تتمتع استراليا فيها بفرص تنافسية وتحظى باهتمام في مصر مثل قطاع التعدين والمعادن، والطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قطاع الزراعة، وقطاع التعليم

أسعار الذهب اليوم ، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال ختام حركة تعاملات اليوم الأحد 6 يوليو 2025 بجميع العيارات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة

الذهب، فيتو

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وارتفاع الأسعار، كما أن ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5300 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4635 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3972 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37080 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.