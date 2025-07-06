دراسة حديثة: دور كبير لمنصات النقل الذكي في توفير دخل مرن لكل الفئات العمرية

كشفت دراسة حديثة أن العمل المرن عبر منصات النقل الذكى يحظى بقبول واسع بين جميع الفئات العمرية في مصر وأنه مع استمرار تحول نماذج التوظيف التقليدية، يختار المزيد من الناس العمل عبر المنصات لكسب دخلهم وفقًا لشروطهم الخاصة.

منصات النقل الذكي

تكشف الدراسة الأحصائيات عن مزيج يعزز اقتصاد منصات النقل الذكى بشكل كبير حيث يشكل السائقون الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا نسبة 20%، مما يدل على إقبال قوي من الطلاب والعاملين في بداية مسيرتهم المهنية.

كما تظهر الدراسة أن 62% من السائقين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا، مما يبرز خيار العمل المرن الذي يوفر دخلًا مناسبًا للعائلات الشابة والموظفين في منتصف مسيرتهم المهنية وأن 18% من السائقين تبلغ أعمارهم 45 عامًا فأكثر.

العمل بمنصات النقل الذكي

كما تؤكد الدراسة أن السائقون الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا أكملوا أكثر من ضعف متوسط عدد الرحلات مقارنة بالسائقين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا حيث قال محمد حلمي، مدير الشؤون الخارجية في دي دي مصر يعتقد الناس غالبا أن العمل عبر المنصات يقتصر على الشباب، لكننا نلاحظ أن جميع الفئات العمرية في مصر تختار طرقًا مرنة للبقاء نشيطين وكسب دخل.

وأظهر استطلاع رأي سابق أجرته شركة إيبسوس أن أبدى 51% من المشاركين رغبتهم في أن يكونوا رؤساء أنفسهم عبر العمل بمنصات النقل الذكى .

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