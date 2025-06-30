التمثيل التجارى: إتاحة 12892 فرصة تصديرية بـ10898 مليون دولار لتوفير عدد من السلع

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات جهاز التمثيل التجاري، وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حتى 2025 ، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. كالتالى:

انجازات جهاز التمثيل التجاري

● قامت المكاتب التجارية بالترويج لمنتجات عدد من الشركات المصرية لدى تجمعات الاعمال والشركات الأجنبية المعنية باستيراد هذه المنتجات.

● الترويج للصادرات المصرية من خلال التعامل مع 96228 طلب ترويج واستعلام تجارى وتوفير بيانات تتعلق بالتصدير.



● الترويج لكافة المشروعات الحيوية والإستراتيچية ومنتجاتها كالرخام وجرانيت مصانع الجلالة، والأسمدة الفوسفاتية وغيرها.



● نقل التجارب الناجحة من الدول الأجنبية في المجالات الحيوية المختلفة إلى مصر وفى مقدمتها تجربة استخدام طاقة الهيدروچين الأخضر، وتجارب تطوير أصناف المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية، والتشريعات المطبقة بشأن التجارة الإلكترونية، وتوطين صناعة القطارات والسيارات الكهربائية وغيرها.



● إتاحة 2350 مناقصة دولية خارجية.



● تسهيل مشاركة الشركات المصرية ب 1230 معرضًا داخليا وخارجيًا.



● ساهمت المكاتب التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإعداد والترتيب لزيارات 4371 وفدًا رسميا ورجال أعمال وبعثات تجارية ومعارض.



● قيام المكاتب التجارية بإعداد 20496 دراسة وتقرير تسويقي عن المنتجات التي لها قابلية للنفاذ الى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى التقارير الاقتصادية والنوعية التي تم تعميمها على الشركات والجهات المصرية المعنية.



● التدخل لتسوية نحو 2163 نزاع تجاري، حيث قامت المكاتب التجارية بالتدخل لتسوية نحو 1665 نزاعًا تجاريًا بالطرق الودية.



● إتاحة عدد 12892 فرصة تصديرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 10898 مليون دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات.



● قامت المكاتب التجارية بتوفير عدد من الفرص الاستثمارية للجهات المعنية بلغت القيم المتوقعة منها نحو 57 مليار دولار فـي مجالات البنيـة التحتيـة والغزل والنسيج، والطاقة الجديدة والمُتجددة والهيدروچين الأخضر، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، وتكنولوچيا المعلومات، وتدوير المخلفات، والقطاع الصحي والطبى، والمركبات والسيارات.



● الترتيب لعدد من الإجتماعات والفعاليات لجذب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر،وتكثيف الإتصالات مع العديد من الشركات الأجنبية لحثُها على الإستثمار فى مصر، علاوة على قيام المكاتب بالترويج وتقديم المساعدة لإيجاد الشريك الأجنبى المناسب للعديد من المشروعات.



● تمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية

•تنمية الصادرات المصرية والترويج لها في الأسواق الخارجية.



● تنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد.



● جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية.

● حل ومواجهة النزاعات التجارية.

● توفير المعلومات الاقتصادية الهامة للمؤسسات المصرية المعنية.

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