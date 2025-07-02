الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات هافال H6 الجديدة

سيارة هافال H6، فيتو
سيارة هافال H6، فيتو

سيارات هافال، شهد اليوم الأربعاء، السوق المصري طرح سيارات هافال H6 الجديدة بالتزامن مع مطلع شهر يوليو؛ لتوفير موديلات جديدة من السيارات تلائم الكثير من الفئات المجتمعية، وتنشيط حركة البيع والشراء بالسوق المصري.

أسعار سيارات هافال H6 في مصر 

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية “هافال” أسعار سيارات هافال H6 في السوق المحلي، واخطر بها كافة الموزعين والتجار.. ونرصد الأسعار في التقرير التالي:

 تبدأ من مليون و399 ألف جنيه للفئة الأولى.

وفيما يخص الفئة الثانية: مليون و555 ألف جنيه في السوق المحلية.

مواصفات سيارات هافال الجديدة 

حصلت سيارات هافال H6 علي محرك 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 181 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 275 نيوتن. متر، متصل بنقال حركة من طراز " DCT.

تراجع أسعار سيارات هافال في مايو

تراجعت أسعار سيارات هافال بالسوق المصرية خلال شهر مايو بقيمة مالية تصل إلى 90 ألف جنيه، على جميع سيارات هافال  داخل مصر.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات هافال كافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة بعد تخفيضات سيارات هافال في السوق المصرية، ويصل التخفيض إلى 90 ألف جنيه. 

أسعار سيارات هافال

ويتميز العرض بإمكانية شراء سيارات هافال بدون أي رسوم إدارية وبمعدل ربح تنافسي 8% عند التمويل، مع إمكانية دفع 50% كمقدم.

وتشمل السيارات المشاركة في العرض:

هافال Jolion Pro 

تعمل بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصانًا وعزم دوران 220 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك مزدوج التعشيق بـ7 سرعات ونظام تبريد زيت. تتوفر بفئة واحدة بسعر 1,390,000 جنيه.

هافال Jolion FL 

تجمع بين التصميم الجريء والتكنولوجيا الحديثة، وتعمل بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصانًا وعزم دوران 220 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج التعشيق بـ7 سرعات ونظام تبريد زيت. تُطرح بأسعار تبدأ من 1,150,000 جنيه وتصل إلى 1,370,000 جنيه.

تراجع أسعار سيارات هافال بالسوق المصرية خلال شهر مايو

بعد تراجعها 30 ألف جنيه، أسعار سيارات هافال جوليون 2025

هافال H6 HEV 

تعمل بمحرك هايبرد سعة 1.5 لتر، بقوة تصل إلى 240 حصانًا وعزم دوران 530 نيوتن/متر، من خلال الموتور الكهربائي بالإضافة إلى محرك الاحتراق الداخلي، ما يمنح السيارة أداءً رياضيًا مميزًا وموفرًا وفعّالًا اقتصاديًا، إلى جانب معايير الراحة والأمان التي تتميز بها كسيارة عائلية كبيرة. تأتي بأبعاد 4683 مم طولًا، 1886 مم عرضًا، 1730 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات تبلغ 2738 مم، وسعة تخزين تصل إلى 407 لتر. وتتوفر بفئة واحدة بسعر 1,795,000 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار سيارات هافال اسعار سيارات التجميع المحلي التصنيع المحلي السوق المحلية السوق المصرى الوكيل المحلي للعلامة التجارية

مواد متعلقة

تراجع أسعار سيارات هافال بالسوق المصرية خلال شهر مايو

بعد تراجعها 30 ألف جنيه، أسعار سيارات هافال جوليون 2025

الأكثر قراءة

النواب يوافق على تشكيل لجان فحص الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم

النواب: تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم على السكني وغير السكني

السكني 7 سنوات وغير السكني 5، النواب يقر مدة تحرير عقود الإيجار القديم

رسميا النواب يحسم حجم الزيادة في الإيجار القديم

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

الحكومة تعلن تمسكها بفترة الـ7 سنوات في الإيجار القديم، ووزير الإسكان: كافية لبناء مساكن بديلة

رئيس النواب يحرج الحكومة بسبب تأخر تقديم تعديل قانون التعليم، والوزير: "معلش الوقت مزنوق"

إصابة 19 عاملًا جراء انقلاب سيارة نقل في ديروط

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

أقل من 50 جنيها، سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025

البيان رقم 12، ماذا قالت الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم؟

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بالزواج بامرأة سيئة السمعة

هل ورد يوم عاشوراء في القرآن الكريم؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية