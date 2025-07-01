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اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار.. وترقّب بيانات الوظائف الأمريكية

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات سوق العمل المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي يُعوَّل عليها لتحديد مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وسط دعوات متجدّدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض معدلات الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليبلغ 3322.26 دولارًا للأونصة، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتصل إلى 3334.70 دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

اسعار الذهب اليوم، فيتو
أسعار الذهب اليوم، فيتو

مكاسب للمعادن النفيسة الأخرى 

وبالتوازي مع ارتفاع الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب طفيفة، حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 36.13 دولارًا للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1362.35 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.2% ليصل إلى 1110.03 دولارات.

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