الأحد 06 يوليو 2025
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اقتصاد

مواصفات سيارات GAC في السوق المصري

سيارات
سيارات

تطرح سيارات GAC، غدا الاثنين، 7 يوليو بالسوق المصري المزودة  بنظام حركة يجعل القيادة أكثر أمانا بفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الـ7 سرعات (Wet 7WDCT)، والذي يُعد ضمن أفضل 10 نواقل حركة في العالم. 

 

يتيح هذا الناقل أوقات تبديل سريعة للغاية لا تتجاوز 0.2 ثانية، مما يضمن تسارعًا سلسًا واستجابة فورية، بالإضافة إلى كفاءة إجمالية تصل إلى 96% مما يحسن من أداء قيادة السيارة.
 

وتعتمد السيارة نظام تعليق متطور Macpherson في الأمام وMulti-link في الخلف. هذا التكوين الهندسي يضمن قيادة سلسة ومريحة على مختلف أنواع الطرق، مع توفير تحكم ممتاز واستقرار فائق.

ولإضفاء طابع شخصي على تجربة القيادة، مزود الطراز الجديد من GAC بثلاتة أوضاع قيادة قابلة للتبديل والتخصيص، مما يتيح للسائق اختيار الوضع الأنسب لظروف القيادة المختلفة، سواء كانت القيادة الرياضية، أو الاقتصادية، أو المريحة، هذه المرونة تعكس التزام GAC بتقديم سيارة تتكيف مع احتياجات وتفضيلات كل سائق، مما يجعلها الشريك الافضل على الطريق.


 حيث يتميز الطرراز الجديد من GAC بنظام حماية متكامل يشمل 8 وسائد هوائية والفريدة فى فئتها، موزعة بدقة لتوفير أقصى حماية من جميع الجوانب: وسادتان هوائيتان أماميتان، ووسادتان جانبيتان، ووسادتان ستائريتان، بالإضافة إلى وسادتين جانبيتين إضافيتين للصف الثاني. هذا العدد الكبير من الوسائد الهوائية يعزز بشكل كبير من سلامة الركاب في حالة الاصطدام، ويمنح راحة بال تامة وأمان فائق على الطريق.

ولتعزيز تجربة القيادة الآمنة والذكية، تم تجهيز Gالسيارة بأنظمة مساعدة القيادة الذاتية المتقدمة من المستوى الثاني (L2)، والتي تشمل:
 

• نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC): يحافظ على مسافة آمنة من السيارة الأمامية.
 

• نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW): ينبه السائق من خطر الاصطدام المحتمل.
 

• نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB): يقوم بالفرملة تلقائيًا لتجنب أو تخفيف الاصطدام.
 

• نظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LDW + LKA): ينبه السائق عند الانحراف عن المسار ويقوم بتصحيح المسار للحفاظ على السيارة ضمن حارتها.
 

• نظام التحكم المتكامل في القيادة (TJA/ICA) يساعد في القيادة في الازدحامات المرورية ويدعم الحفاظ على المسار على الطرق السريعة.
 

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