الإحصاء: ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة (15.8%)

شهدت أسعار المطاعم والفنادق ارتفاعًا خلال شهر مايو قدره (15.9%) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، ويأتى ذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (15.8%) وهذا التغير على أساس سنوى، وذلك بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

سوق الوجبات الجاهزة في مصر

وأكد علاء فتحي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان سوق الوجبات الجاهزة في مصر يشهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الطلب والتوسع في خدمات التوصيل للعملاء والمستهلكين، لافتا الى ان حجم سوق خدمات الطعام في مصر يتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار.

وأشار فتحى الى ان نمو هذا القطاع يرجع الى عدة عوامل، تتضمن الانتشار الجغرافى لشركات المطاعم الوجبات السريعة المحلية والعالمية فى السوق المصرى ، فضلا عن زيادة الطلب من المستهلكين،هذا بالاضافة الى التوسع فى استخدام التكنولوجيا والتطبيقات مما يساهم فى زيادة الطلب ، لافتا الى ان التحوّل الرقمي ونمو خدمات التوصيل ساهم فى ارتفاع عام في الطلبات من خلال التطبيقات وتزايد خدمات الدفع الإلكتروني، موضحا ان ان فئة الشباب تعد من اهم الفئات العمرية اقبالا على الوجبات الجاهزة

وقال فتحى ان بعض الشركات الان بالسوق المحلى تعتمد بنسبة كبير من مدخلات الانتاج على خامات انتاج محلية، مما يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط الناجم عن فروق العملة والتضخم، مشيرا الى اهمية دور القطاع الخاص في تنمية وتطوير المجتمع

وقال المدير العام لأحد فروع شركات الصناعات الغذائية العالمية فى مصر ، ان هذا القطاع يتميز بالفرص الاستثمارية الواعدة حيث ان سوق المصرى، سوق متميز وبه العديد من الفرص مما يساهم فى إطلاق علامات تجارية محلية مبتكرة مما يساهم فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية





وقال إن سوق الوجبات الجاهزة في مصر يتميز بأنه سوق واعد وينمو بشكل جيد ويتضح ذلك من خلال التوسع فى فروع المطاعم السريعة والسلاسل العالمية والمحلية فى السوق المصرى

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