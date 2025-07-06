اجتماع مشترك بين التمثيل التجارى وسفير أستراليا لبحث التعاون المشترك

عقد الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة - رئيس التمثيل التجاري اجتماعًا مع السفير/ Axel Wabenhorst سفير أستراليا بالقاهرة، بهدف التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأستراليا ، وإمكانات وفرص دعم مجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين.

شهد الاجتماع حضور المهندس مصطفى إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة Keendex International ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأسترالي، والدكتورة نجلاء عقل الرئيس التنفيذي لشركة New Benefit وكل من الوزير المفوض التجاري الزهراء أحمد على -مدير شئون الدول الآسيوية بالتمثيل التجاري والسكرتير أول تجارى محمد عطية مسؤول ملف أستراليا بالإدارة.



تناول الاجتماع التباحث حول عدد من ذات الأهمية الاقتصادية بين البلدين خاصة في ضوء تنامى العلاقات الثنائية في العديد من المجالات واستعرض د. عبد العزيز الشريف أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر، والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلي استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر، وبالتالي وجود إمكانيات كبيرة لزيادة الاستثمارات الأسترالية في مصر، خاصة في القطاعات التي تتمتع استراليا فيها بفرص تنافسية وتحظى باهتمام في مصر مثل قطاع التعدين والمعادن، والطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قطاع الزراعة، وقطاع التعليم

واتفق الحضور على وجود آفاق وفرص واسعة لتطوير تلك العلاقات سواءً من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما والتي تعتبر غير معبرة عن مكانة الدولتين خاصة حجم الصادرات المصرية إلى أستراليا فضلًا عن إمكانية الاستفادة من الخبرات الأسترالية في دعم جهود توطين الصناعة في مصر، وضخ مزيد من الاستثمارات الأسترالية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الخاص والحكومي

تم الاتفاق خلال الاجتماع كذلك على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الخاص والحكومي، مع ضرورة وضع آليات وتنفيذ أنشطة ترويجية تساهم في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مقدمتها تبادل الوفود والبعثات التجارية والتي من شانها المساهمة في تبادل المعلومات عن الأسواق المحلية بالبلدين والتعريف لمجتمعي الأعمال بالفرص والإمكانات المتاحة في هذا الإطار.

وبناءً على سابق التجارب الناجحة بتسيير بعثات أعمال مصرية فعالة إلى كل من ليتوانيا ولاتفيا بالتنسيق بين التمثيل التجاري وشركة New Benefit، فقد تم الاتفاق على العمل لتسيير بعثة أعمال مصرية إلى أستراليا خلال العام الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق بين التمثيل التجاري والسفارة الأسترالية بالقاهرة والسفارة المصرية في أستراليا، ومجلس الأعمال المصري الأسترالي بجمعية رجال الأعمال المصريين، ونظيره عن الجانب الأسترالي على أن تتضمن أهم القطاعات ذات الأولوية للبلدين وتهدف إلى تشبيك الأعمال بين الشركات المصرية ونظيرتها الأسترالية، فضلًاُ عن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على مجتمع الأعمال الأسترالي، هذا وسيتم الاعداد والتحضير لتلك البعثة المقترحة خلال الفترة المقبلة.

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