الأربعاء 02 يوليو 2025
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اقتصاد

"اندرايف" سفر تطلق مسابقة للمستخدمين للفوز برحلة إلى الساحل الشمالي شاملة الإقامة والتنقلات

مسابقه إندرايف، فيتو
مسابقه إندرايف، فيتو

أطلقت خدمة اندرايف سفر مسابقة خاصة لمستخدمي القاهرة طوال شهر يوليو، حيث سيتم مكافأة الركاب الأكثر استخدامًا  للتطبيق وتحقيق أعلى معدل من الرحلات برحلة إلى الساحل الشمالي لقضاء عطلة أسبوعية.

جوائز الفائزون الأوائل

سيحصل الفائزون الأوائل الذين يكملون أكبر عدد من الرحلات خلال الشهرعلى:

* إقامة مجانية في الساحل الشمالي عطلة نهاية الأسبوع.
* مواصلات ذهابًا وعودة عبر خدمة in Drive سفر.
* عشاء عائلي فاخر في مطعم مأكولات بحرية شهير.
* تذاكر VIP لحضور حفلات غنائية.

 

الإعلان عن الفائزين

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وقالت الشركة في بيان رسمي لها: "هذه المبادرة لا تتعلق فقط بالسفر، بل نحتفل من خلالها بمستخدمينا المخلصين الذين يقومون برحلات يومية التي تقرب الناس من بعضهم البعض".

سيتم الإعلان عن الفائزين والتواصل معهم مباشرة من قبل فريق in Drive  في القاهرة بتاريخ  5 أغسطس 2025.

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