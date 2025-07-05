السبت 05 يوليو 2025
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خارج الحدود

78 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلنت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم السبت، عن سقوط 78 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

ومن جانبها قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع  إلى 57,338 شهيدا و135,957 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023.

وقالت وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت جثامين 70 شهيدا و332 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

 

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

 

القصف الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت "الأونروا"، أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

 

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وقالت بهذا الصدد: "آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان".

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

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إسرائيل الصحة في غزة القصف الاسرائيلي تشغيل اللاجئين الفلسطينيين حصيلة العدوان الإسرائيلي

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