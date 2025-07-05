أسعار الذهب اليوم السبت في الإمارات (آخر تحديث)

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بتعاملات مساء اليوم السبت 5 يوليو 2025، خلال حركة البيع والشراء بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

عيار 24: 402 درهمًا إماراتيًّا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

عيار 21: 357 درهمًا إماراتيًّا – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

عيار 18: 306 درهم إماراتي – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة 4 يوليو، مسجلة مكاسب أسبوعية، مع توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، عقب تمرير الكونجرس مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، والذي أثار مخاوف بشأن الاستقرار المالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 3.354.97 للأونصة دولارًا للأونصة، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى نحو 2%.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، بنسبة 0.11% إلى 3.346.50 دولارًا للأونصة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 0.12% إلى 37.13 دولارًا للأونصة، بينما صعد البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1386.16 دولارًا، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.02% ليسجل 1.147.50 دولارًا.

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