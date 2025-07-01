أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات (آخر تحديث)

شهد سعر جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بتعاملات مساء اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، خلال حركة البيع والشراء بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

عيار 24: 403 درهمًا إماراتيًّا - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

عيار 21: 357 درهمًا إماراتيًّا – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

عيار 18: 306 درهم إماراتي – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

اسعار الذهب فى الامارات اليوم

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات سوق العمل المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي يُعوَّل عليها لتحديد مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وسط دعوات متجدّدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض معدلات الفائدة

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليبلغ 3322.26 دولارًا للأونصة، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتصل إلى 3334.70 دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

مكاسب للمعادن النفيسة الأخرى

وبالتوازي مع ارتفاع الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب طفيفة، حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 36.13 دولارًا للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1362.35 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.2% ليصل إلى 1110.03 دولارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.