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محافظات

حريق بمحطة وقود بقرية سرسنا في الفيوم والعناية الإلهية تنقذ السكان من كارثة

حريق بمحطة وقود،
حريق بمحطة وقود، فبتو

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الفيوم، من انقاء قرية سرسنا من كارثة مدمرة، بعد  إخماد  حريق اندلع في محطة مواد بترولية بالقرية، التابعة لمركز طامية،  قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى خزانات الوقود والكتلة السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

 

حريق في محطة وقود

تلقي  اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بنشوب حريق في محطة مواد بترولية، بقرية سرسنا، بدائرة المركز، وعلي الفور، انتقلت سيارات المطافئ وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم إخماد الحريق والسيطرة على النيران التي اندلعت في خرطوم داخل محطة الوقود قبل أن تمتد الي خزانات والكتلة السكنية المجاورة، وتم  تبريد الخزانات تجنبًا لاشتعالها.

 

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

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