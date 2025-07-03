الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف هوية جثتين مجهولتين دهسهما قطار في طوخ

العثور على جثة رجل
العثور على جثة رجل وسيدة مجهولي الهوية بالقليوبية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة مجهولي الهوية، لقيا مصرعهما أسفل عجلات قطار السكك الحديدية بمدينة طوخ.

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البحث عن هوية شخصين صدمهما قطار بالقليوبية 

وتبين من المعاينة الأولية أن الضحيتين كانتا تعبران شريط القطار من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أمام مركز شرطة طوخ، عندما صدمهما القطار وأدى إلى تهشم جسديهما بالكامل.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة بالقليوبية، التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لأخذ العينات اللازمة ومحاولة تحديد هويتهما، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

لقي رجل وسيدة مصرعهما، في حادث مروع بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إثر اصطدام قطار بهم أثناء عبورهما شريط السكة الحديد أمام ديوان مركز شرطة طوخ.

 

القطار حولهما لأشلاء، مصرع شخصين أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية بالقليوبية

 

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة طوخ، يفيد بسماع صرخات واستغاثات من الأهالي أمام المركز، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى بنها بشخصين خلال محاولتهما عبور القضبان، ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

ودفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات، حيث جرى نقل جثماني الضحايا إلى مستشفى طوخ المركزي، في محاولة للتعرف على هويتهما، فيما لم يتعرف عليهما أحد من الأهالي حتى الآن.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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