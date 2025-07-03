المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي متهم بتزوير رخص السيارات والمحررات في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تزوير المحررات الرسمية في منطقة البساتين.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة البساتين معلومات تفيد قيام عاطلين بتزوير المحررات الرسمية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين – لهما معلومات جنائية - يقومان بتزوير المحررات الرسمية متخذين من مسكنهما بدائرة قسم شرطة البساتين مكانا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.



وعثر بحوزتهما علي عدد من التوكيلات الرسمية فارغة وأختام مقلدة وشعار الجمهورية مقلد وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته طباعة)



واعترفوا بقيامهما بتزوير شهادة التخرج ورخص السيارات والتزوير في المحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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