تصريح نتنياهو يكشف الترتيبات، أهداف تسريع التطبيع لتنفيذ مشروع الممر الهندي المهدد لقناة السويس

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم، أن حكومته ستعمل على القضاء التام على حركة حماس، وعدم السماح بعودتها إلى السيطرة، وربط آسيا والشرق الأوسط، وشبه الجزيرة العربية بمصادر الطاقة الهائلة التي تمتلكها مع الغرب.

نتنياهو يتحدث مجددا عن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق

وتابع نتنياهو فى كلمة له خلال جولة ميدانية في شركة "كاتسا" (خط أنابيب أوروبا–آسيا) بمدينة عسقلان، "سنربط آسيا والشرق الأوسط، وشبه الجزيرة العربية بمصادر الطاقة الهائلة التي تمتلكها، مع الغرب، هذا سيحدث، لدينا الكثير لنقوم به لضمان الازدهار والنمو بما يتجاوز ما يمكننا تصوره. نحن نعتزم تعزيز قدرات إسرائيل في مجال الطاقة. لدينا قدرة هائلة"، وفق زعمه.

المدقق في تصريح نتنياهو المقتضب يفهم أنه يحمل الكثير ويكشف عن مخطط قديم وضعه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وأيده لاحقا دونالد ترامب، وهو الممر الهندي الأوروبي، الذي تعرقله غزة، وتسبب طوفان الأقصى في توقفه قبل توقيع وثائقه الرسمية بشهر واحد فقط.

بداية الحديث عن الممر الهندي، خلال قمة بالعاصمة الهندية "نيودلهي" التى عقدت في 10 سبتمبر 2023، وقتها أعلن كل من؛ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، إلى جانب العديد من القادة الأوروبيين، إنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

قمة العشرين فى الهند عام 2023، فيتو

والممر الهندي الأوروبي مكون من مسارين: الأول يربط الهند بالخليج، والثاني يربط الخليج بدول أوروبا، لتكون إسرائيل حلقة الوصل بين المسارين.

عقب التوقيع على مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي حظي بمباركة ودعم الولايات المتحدة، خرج الجميع وقتها بتوقعات مثالية وآمال كبيرة ومسابقة للأحداث، وبدا جو بايدن وكأنه الأكثر فرحًا بهذا المشروع الذي وصفه بـ"صفقة حقيقية كبيرة ستغير من قواعد اللعبة"، كذلك وصفت “ورئيسة المفوضية الأوروبية المشروع بأنه "الأكثر طموحًا لجيلنا وجسرًا يجمع بين القارات والحضارات".

وعبر آنذاك نتنياهو عن سعادته البالغة، واعتبر مشروع الممر الجديد بمثابة إنجاز تاريخي للاحتلال، سيحولها إلى ملتقى مركزي للاقتصاد العالمي.

وحينما كان المسئولون في أمريكا وأوروبا منهمكين في إعداد وثائق المرحلة النهائية لتنفيذ مشروع "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" وفق الجدول الزمني، تمهيدًا لاجتماع الشركاء في نوفمبر 2023 للإعلان عن خطة العمل النهائية، والبدء بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع خلال هذه الأيام، لكن طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 حول حلم الممر إلى كابوس وقلب الطاولة على الجميع.

ووقف العدوان على غزة بعدها حجرة عثرة فى طريق مشروع الممر الهندي، وتأجيل كل الاجتماعات، واضطرت بعض الدول العربية المشاركة في الممر إلى تأجيل محادثات التطبيع مع الاحتلال، الممهد لتوقيع الاتفاق التجاري الضخم.

منذ نحو عقد مضى، يشعر صناع القرار في أوروبا وأمريكا بالقلق إزاء عزم الصين التمدد في مشروعها الحزام والطريق" الذي بات جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الصين الرئيسية، واستطاعت من خلاله الوصول إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا التي ضمت أكبر عدد من مشاريع الحزام والطريق، بجانب السيطرة على بعض الممرات البحرية، وتوريط العديد من البلدان النامية بقروض لا تستطيع سدادها.

خريطة مشروع الممر الهندي

يتألف مشروع الممر الهندي من ممرين، الأول: ممر بحري شرقي، ينطلق من الهند ويربط الساحل الغربي للهند بدولة الإمارات، والثاني ممر بري شمالي يتضمن شبكة سكك حديد عابرة للحدود، تبدأ من الإمارات مرورًا بالسعودية وتصل إلى جنوب الأردن حتى إسرائيل.

بعدها ينطلق مسار الممر من الأراضي المحتلة بميناء حيفا نحو أوروبا عبر ميناء "بيرايوس اليوناني"، ومنه بعد ذلك إلى إيطاليا وفرنسا وألمانيا، حيث ينتهي مسار الممر في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي المشروع مستقبلًا حال تنفيذه على ممر فرعي نحو أفريقيا بما يتماشى مع أهداف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما يضم الممر اليونان إلى المشروع، ولم يهمش ويتجاوز العاصمة التركية "أنقرة" فحسب، بل سيمر الممر عبر المياه المتنازع عليها بين تركيا واليونان، الأمر الذي أثار وقتها غضب الرئيس التركي أردوغان، وأبدى اعتراضه بشكل رسمي، قائلًا: "لن يكون ذلك الممر دون تركيا، والخط الأكثر ملاءمة لحركة المرور من الشرق إلى الغرب هو الخط العابر من تركيا".

وكانت تركيا في مقدمة الدول المعارضة للممر الجديد، وردت أيضًا بشكل عملي عبر الإسراع بتنفيذ "طريق التنمية" وهو ممر يربط دول الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا.

تأثير الممر الهندي على حركة العبور من قناة السويس

ومع طرح فكرة المشروع تحدثت تقارير عن تأثيره المحتمل على قناة السويس، التي تستحوذ على 12% من حركة التجارة العالمية، لكن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال في تصريحات سابقة له من تأثير هذا المشروع على القناة، التي لا يوجد منافس له عالميا كونها الأقصر مسافة والأكثر أمانا.

قناة السويس، فيتو

لكن ربيع، لم يخفِ تصوراته المستقبلية من تأثير مشروع خط الأنابيب المزمع إنشاؤه بين الإمارات وميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة، ومنه إلى ميناء حيفا، والذي سيقلل حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة قد تصل إلى 16%.

ترامب يمهد لصفقة تطبيع كبرى بهدف تمرير المشروع

تصريح نتنياهو حول ربط الشرق بالغرب، من المرجح أنه جاء متماهيا مع الترتيبات التى يعد لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لوقف الحرب فى غزة، بهدف تمرير صفقة تطبيع كبرى مع الاحتلال تضم دولا جديدة إلى اتفاقات أبراهام أو اتفاقات سلام شبيها، ويضع عينها على السعودية إلى جانب سوريا ولبنان وعواصم أخرى.

ويرى خبراء أن اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو المزمع إقامته الأسبوع المقبل فى العاصمة "واشنطن"، سوف يناقش إنهاء الحرب على غزة، والحديث عن اتفاقات تطبيع توفر لنتنياهو مخرج سياسي مشرف من الحرب، ومن المؤكد أنها ستكون عودة إلى أوراق نوفمبر 2023 لتمرير أوراق الممر الذي تأخر تنفيذه.

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