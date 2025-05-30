مسؤول عسكري باكستاني: المواجهة الأخيرة مع الهند تكشف إمكانية استخدام النووي

أكد مسؤول عسكري باكستاني رفيع المستوى اليوم الجمعة، أن بلاده والهند تقتربان من تقليص قواتهما على الحدود إلى مستويات مشابهة لتلك التي كانت قبل اندلاع المواجهات المسلحة بينهما في الشهر الجاري، لكنه نبه إلى أن الأزمة الأخيرة زادت من احتمالات التصعيد المستقبلي.

وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق ساهر شمشاد ميرزا، أن الجيشين بدأوا بالفعل خطوات لخفض تواجدهم العسكري على الحدود، مشيرًا إلى أنهم عادوا تقريبا إلى الوضع الذي كان سائدا قبل 22 أبريل، وهو تاريخ اندلاع الاشتباكات الأخيرة.

استخدام الأسلحة النووية

وقال ميرزا إن المواجهة الأخيرة لم تصل لاستخدام الأسلحة النووية، لكنها كانت بمثابة تحذير خطير.

وأضاف أنه لم تقع أحداث نووية هذه المرة، لكن لا يمكن تجاهل احتمال حدوث خطأ استراتيجي في أي لحظة، فالردود في أوقات الأزمات قد تكون مختلفة وغير متوقعة.

وأشار ميرزا إلى أن خطر التصعيد أصبح أكبر بسبب توسع نطاق القتال ليشمل مناطق أبعد من إقليم كشمير المتنازع عليه، الذي يشغل جزء منه كل من الهند وباكستان ويتنازعان على السيادة الكاملة عليه.

وأوضح أن كلا الطرفين نفذا ضربات على مواقع عسكرية داخل أراضي الآخر، دون أن يعترف أي منهما بخسائر كبيرة.

وحذر المسؤول العسكري من أن فرص التوصل إلى حل عبر وساطات دولية قد تصبح أصعب في المستقبل، بسبب غياب آليات واضحة لإدارة الأزمات بين البلدين.

وشهدت الأيام الأربعة من القتال بين الهند وباكستان استخداما واسعا للطائرات المقاتلة، والصواريخ، والطائرات المسيرة، والأسلحة المدفعية في أسوأ تصعيد منذ سنوات قبل إعلان وقف لإطلاق النار.

وترجع جذور هذه المواجهة إلى هجوم وقع في 22 أبريل في كشمير، أودى بحياة 26 شخصا، أغلبهم من السياح. اتهمت الهند باكستان بدعم الإرهابيين المنفذين وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.

هجوم الهند على باكستان

وفي 7 مايو شنت الهند ضربات صاروخية استهدفت ما وصفتها بالبنية التحتية الإرهابية داخل الأراضي الباكستانية وردت باكستان بهجمات مماثلة، مما دفع الجانبين إلى تعزيز قواتهما على الحدود.

وحذر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي باكستان في وقت سابق من الشهر الحالي، مؤكدا أن نيودلهي لن تتردد في استهداف مخابئ الإرهابيين مجددا إذا تكررت الهجمات.

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